السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالرياض تقدم خدماتها في موقعين



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالرياض خدماتها للنساء والرجال في موقعين، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للنساء والرجال في مقر وزارة النقل تستمر لمدة أربعة أيام، فيما تقدم خدماتها في مقر الهيئة العامة للترفيه لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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10:45ت م

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