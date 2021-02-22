السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 2094 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2094 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 754473 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21903 وفيات.

// انتهى //

10:35ت م

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بروكسل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، 16 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 754473 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21903 وفيات.// انتهى //10:35ت م0033

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