السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:25ت م

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