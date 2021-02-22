السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية غويانا التعاونية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:14ت م

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