ثقافي / "المال العام .. أمانة" لقاء في جامعة الأمير سطام غدا



السيح 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا لقاءً بعنوان ( المال العام .. أمانة ) بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء ، وذلك بمشاركة نخبة

من المتخصصين.

ويتناول اللقاء الذي يقام في مقر الجامعة بمدينة السيح ، مفهوم المال العام ، والمحافظة على المال العام من منظور شرعي ، والحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء الوطني ، ودور

الأجهزة الرقابية في المحافظة على المال العام ، وتعزيز الرقابة الذاتية لحماية المال العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.

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07:38ت م

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