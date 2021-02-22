السعودية | تعرف على البنوك الداعمة لخدمات نظام المدفوعات الفورية “سريع”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

أعلن نظام “سريع” للمدفوعات الفورية عن قائمة البنوك الداعمة للنظام، والتي يمكن لمستفيديها استقبال وإرسال الحوالات للبنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وشملت القائمة بنوك: (الجزيرة، وساب، والبلاد، والأهلي، والعربي، والسعودي الفرنسي، والرياض، والراجحي، والسعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء).

ولفت نظام المدفوعات الفورية “سريع” إلى أن بنكي سامبا والخليج الدولي سيدعمان خدماته قريبًا.

وكان البنك المركزي قد أطلق مؤخرًا نظام المدفوعات الفورية “سريع”، والذي يمكّن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين.