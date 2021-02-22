شكرا لمتابعة خبر عن تركي الدخيل: المنتجات السعودية في معرض آيدكس تزيد المرء فخراً بوطنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل أن المنتجات السعودية التي شاهدها في الجناح السعودي في معرض آيدكس 2021 تدعوا للفخر.

وقال الدخيل إن المنتجات التي رأيتها وهي سعودية مائة بالمائة تزيد المرء فخراً بوطنه وبأبناء وطنه وبنات وطنه، هذه السواعد التي ترفع الوطن فوق ما هو مرتفع إلى عنان السماء وفوق هام السحب دوماً بإذن الله.

وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي افتتح أمس الأحد جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2021” والذي يحمل شعار “استثمر في السعودية.

ويضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار، والذي يُقام خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.