شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تمكنك من استعادة خدمة الكهرباء بعد سداد الفاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الشركة السعودية للكهرباء عدة خطوات يجب على المستفيد مراعاتها لإعادة خدمة الكهرباء بعد سداد فاتورة الكهرباء.

وتتمثل هذه الخطوات في تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد عبر موقع الشركة، أو من خلال تطبيق الكهرباء، أو من خلال التواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم 933.

ونوهت الشركة السعودية للكهرباء بأن وقت إعادة الكهرباء يكون 3 ساعات للمناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق الشبه حضرية أو الريفية.