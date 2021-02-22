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خطوات تمكنك من استعادة خدمة الكهرباء بعد سداد الفاتورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الشركة للكهرباء عدة خطوات يجب على المستفيد مراعاتها لإعادة خدمة الكهرباء بعد سداد فاتورة الكهرباء.

وتتمثل هذه الخطوات في تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد عبر موقع الشركة، أو من خلال تطبيق الكهرباء، أو من خلال التواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم 933.

ونوهت الشركة السعودية للكهرباء بأن وقت إعادة الكهرباء يكون 3 ساعات للمناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق الشبه حضرية أو الريفية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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