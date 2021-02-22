شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫المملكة يزيد على 500 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مستشار قانوني، آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مؤكدًا أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.

وقال المستشار القانوني لـ"الراصد" إن حجم التستر التجاري في ‫المملكة في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال.

وأضاف : ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟، مضيفًا أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة.

وأشار إلى أن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.