شكرا لمتابعة خبر عن قصة طبيبين بمكة..من قسم العناية المركزة للزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت إحدى مستشفيات مكة المكرمة، قصة زواج اثنين من منسوبيها، بدأت بقسم العناية المركزة.

وجمع القدر الزوجان قبل بدء جائحة كورونا بشهرين حيث أصبحا ضمن فريق العمل بالقسم، ورغم ضغط العمل في مواجهة الجائحة واشرافهما على الحالات الحرجة وزيادة عدد الإصابات، قررا عقد الزواج، بحسب المدينة.

واحتفل موظفو القسم من أطباء وممرضات بالعروسين، وباركوا لهما تلك القصة السعيدة وسط الجائحة.