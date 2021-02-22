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صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس هواية الفروسية

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، وهو يمارس هواية الفروسية.
وجاء نشر الصورة بالتزامن مع انطلاق مسابقات بطولة كأس ، الذي يعد أغلى سباق للخيل في العالم.

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها منذ عقود الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يمتطي حصان.

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Source slaati


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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