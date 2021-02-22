صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس هواية الفروسية

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، وهو يمارس هواية الفروسية.

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع انطلاق مسابقات بطولة كأس السعودية، الذي يعد أغلى سباق للخيل في العالم.

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها منذ عقود الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يمتطي حصان.

Source slaati

