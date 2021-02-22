يوفر مزايا عديدة.. تعرّف على “برنامج الابتعاث لبناء القدرات في السوق المالية”

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أطلقت هيئة السوق المالية، أمس (الأحد)، “برنامج الابتعاث لبناء القدرات في السوق المالية”، والذي يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه قطاع السوق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات.

وبدأ التقديم في البرنامج يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس المقبل، وتم تخصيصه للعاملين في قطاع مؤسسات السوق المالية للحصول على درجة الماجستير.

مدة البرنامج وأهدافه

ويتم تحديد مدة البرنامج بحسب النظام التعليمي المعتمد لدى الجهة التعليمية، وبما لا يتجاوز سنتين كحدٍّ أقصى، لتزويد القطاع بكفاءات وطنية متخصصة وزيادة جاذبية العمل في مؤسساته واستبقاء العاملين بها.

مزايا البرنامج

يعد البرنامج بعثة دراسية كاملة: تشمل دفع تكاليف الدراسة، ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقيه، وتوفير التأمين الصحي من خلال الملحقيات الثقافية في بلد الابتعاث.

كما يوفر البرنامج التعويض عن رسوم الاختبارات المطلوبة للقبول ورسوم التسجيل والمراسلات التي تتم قبل البعثة، على ألا يتجاوز هذا التعويض 5 آلاف ريال بحد أقصى، والتعويض عن رسوم استصدار تأشيرات الدخول للمبتعث ومرافقيه، والتأمين الطبي المتزامن مع إجراءات استصدار بعض التأشيرات.

إلى جانب توفير تذاكر السفر؛ بحيث تصرف تذكرة الذهاب الأولى من قبل الهيئة، وتصرف التذاكر الأخرى “حسب الاستحقاق” من قبل الملحقيات الثقافية في بلد الابتعاث وفقاً لأنظمتها ولوائحها.

شروط القبول في البرنامج

يشترط البرنامج أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، وحاصلًا على قبول نهائي لمرحلة الماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في البرنامج، على أن تكون الدراسة في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية وبنظام الانتظام الكامل.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 35 سنة وأن يكون متفرغاً بشكل كامل للابتعاث، والالتزام بالعمل لدى إحدى الجهات التي تحددها الهيئة بعد التخرج لفترة مماثلة لمدة الابتعاث، وألا يكون قد سبق له الحصول على الدرجة العلمية المراد ابتعاثه من أجلها.

التخصصات المستهدفة

يستهدف البرنامج التخصصات المالية والاستثمار، وكافة التخصصات ذات العلاقة بالسوق المالية، وتخصصات: “إدارة الأعمال، المخاطر، الاقتصاد، القانون، التحليل الكمي، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التقنية المالية”، ويمكن التقديم على البرنامج من خلال (الرابط التالي) .

Source akhbaar24.argaam

