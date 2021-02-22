“الكهرباء” توضح طريقة استعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء رداً على استفسار أحد العملاء، طريقة استعادة المستهلك خدمة الكهرباء التي فصلت عنه، بعد سداد الفاتورة المستحقة.

وبيّنت الشركة أن استعادة الخدمة تكون بتسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد عبر موقع الشركة أو من خلال تطبيق “الكهرباء”، أو التواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم (933).

وحددت الشركة في وقت سابق وقت إعادة الكهرباء في المناطق الحضرية بـ3 ساعات وفي المناطق شبه الحضرية والريفية بـ5 ساعات؛ بعد سداد المبلغ المطلوب أو التوصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات دفع المديونية واستيفاء جميع المتطلبات.

Source akhbaar24.argaam

