فيديو متداول.. لحظة دهس أحد المارة تحت عجلات سيارة تعود للخلف بسرعة في تبوك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس أحد المارة، بواسطة سيارة مسرعة، أثناء رجوعها إلى الخلف.
ويظهر المقطع المصور، عبور أحد الأشخاص جانبي الطريق، في الوقت الذي تظهر فيه سيارة بيضاء بشكل مفاجئ، وهي تعود إلى الخلف بسرعة كبيرة، لتصدم الشخص وتدهسه السيارة أسفل عجلاتها.
وسقط الرجل على الأرض مغشياً عليه، وسارع نحوه مجموعة من الأشخاص في محاولة لإسعافه.
ولم يتسن التأكد من هوية الشخص أو المكان الذي وقعت فيه الحادثة، إلا أن بعض الرواد أشاروا إلى أن الحادث وقع في منطقة تبوك.
Source akhbaar24.argaam
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