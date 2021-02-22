قالو له “مستحيل تمشي”.. الشاب رجاء المعبدي يقف على قدميه بعد 20 عامًا من المحاولات (فيديو)

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عبّر الشاب رجاء المعبدي، من ذوي الإعاقة، عن فرحته العارمة بردود الأفعال الواسعة، على فيديو نشره يوثق لحظة وقوفه على قدميه، موضحًا أن فرحة الناس ودعمهم له زادته حماسًا وتفاؤلًا.

وقال خلال استضافته في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أمس (الأحد)، إن والدته كانت دائمة ما تشجعه على الوقوف والمشي على قدميه، منذ أن كان عمره 5 سنوات، وهو ما دفعه لمحاولة المشي خلال السنوات الماضية لكي يثبت لها قدرته على ذلك.

وطالب مقدم البرنامج من رجاء الوقوف على قدميه على الهواء مباشرة، واستجاب له وتمكن بالفعل من الوقوف للحظات قليلة أمام المشاهدين.

وطالبت والدة رجاء في مداخلتها بالبرنامج، من مدينة الأمير سلطان الإنسانية، استكمال مرحلة علاج ابنها، خاصةً أنه في المراحل الأخيرة من العلاج.

وكان رجاء المعبدي، ظهر في فيديو نشره عبر صفحته على موقع “تويتر” قبل يومين، وثق فيه لحظة وقوفه على قدميه للمرة الأولى منذ 25 عامًا بعد أن قال له الأطباء إن مساءلة مشيه شبه مستحيلة، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة دعمًا له.

Source akhbaar24.argaam

