5 مليارات درهم إجمالي صفقات اليوم الأول من “آيدكس” و”نافدكس”

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شهد اليوم الأول من معرضي “آيدكس” و”نافدكس” الدفاعيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، الإعلان عن صفقات تزيد قيمتها عن 5 مليارات درهم إماراتي (مليار و360 مليون دولار أميركي)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضحت “وام” أن القوات المسلحة الإماراتية أعلنت عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين المستمرين حتى 25 فبراير الجاري.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي “آيدكس” و”نافدكس” إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم بنسبة 78 بالمئة.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.

جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم ركن مايا راشد المزروعي المتحدثين الرسميين باسم معرضي آيدكس ونافدكس 2021.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات التي عقدت تضمنت التعاقد مع “Calidus Aerospace – Sole Proprietorship ” لشراء عدد 12 طائرة بدر “B-250” بقيمة 1.697 مليار درهم .

كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة “International Golden Group” لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة نمر للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى أن الصفقات المحلية تضمنت، التعاقد مع شركة المسعود لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك وقطع غيار الأوشكوش لصالح الصيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، وشركة “Global Aerospace Logistics” لتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام المللاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة بن هلال لتوريد قطع الغيار والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 45 مليون درهم .

وأوضح أنه جرى التعاقد مع شركة الفتان لشراء زوارق دورية ساحلية لصالح قيادة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 35.494 مليون درهم، ومع شركة الاتحاد لبناء السفن لتوفير خدمات الإسناد الفني وقطع غيار الزوارق وسفن القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

وجرى التعاقد مع شركة آمروك لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية الطائرات لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 175.788 مليون درهم، ومع شركة “Wolf Sbane Wholesale” لتركيب أجهزة الكشف الكيميائي والإشعاعي والإنذار المبكر على الآليات لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 51.6 مليون درهم، والتعقاد مع شركة “Maximus Air” لاستئجار طائرات لتوفير خدمات النقل والشحن الجوي لصالح القوات المسلحة بقيمة 293.840 مليون درهم.

من جانبها، قالت المقدم ركن مايا راشد المزروعي إن الصفقات الخارجية التي جرى توقيعها مع القوات المسلحة، تضمنت، “RHEINMETALL ELECTRONICS” لتقديم الدعم الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 57.4 مليون درهم، والتعاقد مع شركة “INSITU” لشراء أنظمة الطائرات المسيرة “Integrator” بقيمة 405 ملايين درهم.

وأشارت إلى التعاقد مع “JUGOIMPORT-SDPR J.P ” لشراء قذائف ومدافع لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 74.698 مليار درهم، والتعاقد مع شركة “Tecnobit” لشراء مشبهات المدفعية المتكاملة لصالح القوات البرية بقيمة 51.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة “THALES SIX” لتطوير نظام الاتصال الجوي ” GATR-T ” لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 350.6 مليون درهم.

وأضافت أنه جرى توقيع اتفاقية مع “DENEL SOC LTD ” لشراء نظام الطائرة المسيرة بدون طيار نوع “SEEKER 400 ” لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 50 مليون درهم، وأخيراً التعاقد مع التعاقد مع شركة “OUVRY SAS ” لشراء مهمات الوقائية الفردية لصالح الدفاع الكيميائي بقيمة 101.3 مليون درهم.

ويشارك في النسخة الـ15 من المعرض الدفاعي “آيدكس” 900 شركة من 60 بلدا تتوزع على 35 جناح عرض.

وتتنوع تخصصات الشركات بين مصنعة للأسلحة، وشركات التكنولوجيات وتقنيات الدفاع الحديثة المعتمدة على الدكاء الاصطناعي، إضافة إلى شركات الحماية الأمنية وتأمين المواقع والرادار والدفاع الجوي عن الإقليم.

وتشارك في معرض الدفاع البحري “نافديكس” 17 قطعة بحرية من 10 دول ترسو في أبوظبي، وتتنوع ما بين ماسحات ألغام وزوارق وصواريخ وزوارق دورية وسفن إمداد.

Source almnatiq

