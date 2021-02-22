شكرا لمتابعة خبر عن عملية زائدة تنتهي بوفاة مواطنة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وجه مواطن تهمة الإهمال الطبي والتسبب في موت زوجته إلى مستشفى أبو عريش العام، متقدمًا بشكوى إلى الشؤون الصحية بجازان لفتح تحقيق في الواقعة.

وأوضح المواطن أن زوجته توفيت بعد إجرائها عملية استئصال الزائدة الدودية، ليكتشفوا لاحقًا بأن الأمعاء ملتصقة بالجرح، ثم أصيبت بغرغينا ما أدى لوفاتها.، بحسب المدينة

ومن جانبه أكد متحدث صحة جازان محمد دراج، أن الشكوى قد أحيلت إلى اللجنة الصحية الشرعية، للنظر فيها واستكمال إجراءاتها النظامية.