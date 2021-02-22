السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أنه بلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 89842 حالة في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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06:08ت م

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بكين 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 21 فبراير.وأضافت اللجنة في بيان أنه بلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 89842 حالة في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //06:08ت م0017

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