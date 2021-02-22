شكرا لمتابعة خبر عن بدء تركيب منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة " منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد "، باستخدام تقنية التنظيم الآلي Ramp Metering في المنطقة الواقعة ما بين تقاطعه مع طريقي الملك عبدالله ومكة المكرمة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة للتحول نحو المدينة الذكية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وترتكز المبادرة على الاستفادة من أحدث التقنيات في تنظيم حركة المركبات من مسار الخدمة إلى المسار الرئيسي، وتحقيق الكفاءة في انسيابية التنقل من خلال ابتكار تصاميم مرورية ذات جودة عالية تراعي جوانب السلامة وتحرص على تحسين تجربة مستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة، إضافة إلى مساهمتها في تحسين سلوك مستخدمي الطريق وزيادة وعيهم، ورفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة كفاءة شبكة الطرق، وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.