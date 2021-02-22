شكرا لمتابعة خبر عن " رقية عبر الجوال " تكلف فتاة بجدة 30 ألف ريال أملا في الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تعرضت فتاة في جدة للنصب على يد محتال خارج المملكة، ادعى قدرته على حل مشاكل من يعانين من عدم المقدرة على الزواج.

ولجأت الفتاة للمحتال أملا منها في فك السحر والرقية من العين، ليتحصل منها على مبلغ 30 ألف ريال قامت بتحويلها له، مقابل رقيتها.

وكانت الفتاة قد روت له معانتها لعدم إتمام موضوع الزواج لها من أي شاب، وذلك بالتواصل معه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، بحسب الوطن.

وطلب المحتال من الفتاة معلومات عنها، وبعد مرور يومين أخبرها أنها مسحورة ولا بد من إبطال ذلك عن طريق الرقية عبر الجوال، وإرسال 10 آلاف ريال له، وبعدها بدأ في عملية الرقية عن طريق الجوال، وفي المرة الثانية طلب 10 آلاف ريال، ومن ثم بدأ يزيد في المبالغ حتى وصل المبلغ إلى 30 ألفًا، ثم اختفى وأغلق هاتفه.