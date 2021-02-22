أخبار السعودية اليوم.. رسالة من «الصحة» للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا ووظائف شاغرة بـ«الحرس الوطني» و«الدفاع»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م منها, أمطار رعدية غدًا الاثنين مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق، و«الصحة» توجه رسالة إلى الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، وأمانة الرياض تبدأ تركيب منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد.

«الأرصاد» عن طقس الاثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، الاثنين، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 9 مناطق.

أمانة الرياض تبدأ تركيب منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد»، باستخدام تقنية التنظيم الآلي «Ramp Metering» في المنطقة الواقعة ما بين تقاطعه مع طريقي الملك عبدالله ومكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة للتحول نحو المدينة الذكية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

«الصحة» توجه رسالة إلى الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا: واصلوا الإجراءات الاحترازية

وجه الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة؛ رسالة للحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا، مطالبًا إياهم بضرورة مواصلة الإجراءات الاحترازية.

4 خطوات للإبلاغ عن وفاة متقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات الإبلاغ عن وفاة متقاعد سواء مدنيًّا أو عسكريًّا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتسهم هذه الخدمة في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفى للحفاظ على حقوق المستفيدين.

«الحرس الوطني» تعلن توافر وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، توافر عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة، والكثير منها لحاملي مؤهل الثانوية فما دون.

بالفيديو: المرور يطيح بـ«مفحط الفجر».. وتطبيق العقوبات بحقه

أكد المرور السعودي، اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على قائد مركبة يقوم بالتفحيط، ويصدر أصواتًا مزعجة بسيارته خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا ضده.

«الموارد البشرية» تضبط 1397 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 11 - 17 فبراير الجاري, 26697 زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل وللحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

«الأوقاف» توضح شروط الوقف المنقول والثابت

أكدت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، أن «كل ما يجوز بيعه يجوز وقفه»؛ لكن بتحقيق الشروط اللازمة لذلك.

النائب العام: العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها

واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة اليوم لنيابة محافظة بيشة.

بالفيديو.. إحباط 3 محاولات لتهريب مواد تستخدم في صناعة الكحوليات عبر ميناء الملك عبدالعزيز

أحبطت هيئة الجمارك السعودية 3 محاولات لتهريب مواد أولية تستخدم في صناعة المشروبات الكحولية، أثناء محاولة تمريرها عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

«الصحة»: يجب إجراء الفحوصات عند الشعور بأعراض الجهاز التنفسي بشكل عام

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أخذ الحيطة والحذر وإجراء الفحوصات اللازمة عند الشعور بأمراض الجهاز التنفسي كالزكام.

«العنف الأسري» يتفاعل مع بلاغ بتعذيب وضرب سيدة بشكل يومي

تلقى مركز «بلاغات العنف الأسري» إفادة موثّقة بالفيديو؛ حول قيام أحد الأشخاص بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام، دون أن تجد من يتصدى له ويحول دون ضربها المستمر.

«السوق المالية» تحدد شروط التقديم على نظام الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى

حددت هيئة السوق المالية، نحو 7 شروط للتقديم على النظام الإلكتروني للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى وهي خدمة إلكترونية تتيح لذوي الشأن الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية الخاصة بالشخص المتوفى.

«الدفاع» تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات البرية الملكية

أعلنت وزارة الدفاع «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية» طرح 10 وظائف تقنية مدنية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية لحملة الشهادات الجامعية في التخصصات «علوم الحاسب، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، هندسة الشبكات، هندسة الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الأمن السيبراني» أو ما يعادلهم، على النحو التالي:

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