‏بموافقة خادم الحرمين..منح 20 مواطن ومقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 20 مواطناً ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة. والمتبرعون هم : متعب الحربي، عبدالله العتيبي، عبدالعزيز السديس، فيصل الرويلي, الرقيب علي العلي, ماجد آل شويه, سامي العمر, عبدالرحمن بوزنيف (تونسي الجنسية), صلاح الشامخي, عباده الأنصاري, الرئيس رقباء طلال الجعيد, عبدالله بشاوري, سليمان الصائغ, العقيد الفني علي غروي, الرئيس رقباء عبدالرحمن العجلان, مشعل الزهراني, عمر الزبيدي, صالح البيشي, محمد البساتنه (سوري الجنسية), المقدم منصور مرشان, الرئيس رقباء عوض المطيري, المقدم إبراهيم آل عسكر.



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