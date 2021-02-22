20 محطة لتطعيمات لقاح كورونا بنجران

تلقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمس،الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19 جاء ذلك خلال تدشينه مركز لقاحات كورونا بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات،وذلك إعلانًا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في منطقة نجران التي تزامن معها تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين كافة في مراكز الرعاية الصحية بأحياء الضيافة ورجلاء والخالدية وشرورة.

المخالف والمقيم

نوه أمير المنطقة بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء.

تطبيق صحتي

من جهته دعا المدير العام للشؤون الصحية بنجران الدكتور إبراهيم بني هميم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدًا مأمونية اللقاح وفاعليته في الوقاية من الإصابة

20 محطة تطعيم

يذكر أن مركز تقديم لقاح كورونا بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات بمنطقة نجران تم تجهيزه ليكون مقرًا رئيسًا لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 20 محطة تطعيم ومناطق انتظار لـ150 مراجعًا و10 غرف للملاحظة بعد تلقي اللقاحات و4 غرف طوارئ، إضافةً إلى خدمة النقل الإسعافي وتجهيز المركز بكل الاحتياطات الطبية والأجهزة الحديثة تحت إشراف نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة وفرق التطوع الصحي. ومذلك مركز صحي الضيافة والخالدية ورجلا وشرورة

الأشخاص الممنوعين من اللقاح

هذا وكانت وزارة الصحة قد حددت أن من الأشخاص الممنوعين من أخذ لقاح فايروس كورونا ( فايزر بايوتونيك ) الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لطعام معين أو دواء أو لقاح سابق تطلبت أخذ حقنة الإيبنفرين .

جرعه واحدة تكفي

أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي.