

القاهرة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 178151 حالةً من ضمنهم 137837 حالة تم شفاؤها، و 10353 حالة وفاة.

//انتهى//

03:23ت م

0013



القاهرة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 55 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 178151 حالةً من ضمنهم 137837 حالة تم شفاؤها، و 10353 حالة وفاة.//انتهى//03:23ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.