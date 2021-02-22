السعودية اليوم / الجيش اليمني يكسر هجمات حوثية غرب محافظة مأرب ويكبّدها خسائر فادحة



مأرب 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس عدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتالي في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت".

وأضاف المصدر: "إن المعارك -التي استمرت لساعات- أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار"، مشيراً إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، حيث دمّرت 5 عربات مدرعة وطقمين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن -بعدّة غارات- مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

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