السعودية اليوم / وزير التخطيط اليمني يترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا



عـدن 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع لجنة تسيير مشروع الاستجابة الطارئة لجائحة

وقالت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إن المشروع البالغة تكلفته الإجمالية 20 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وتحسين جاهزية مرافق الرعاية الصحية.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمستوى التنفيذ والإنجاز والموازنة وبرمجة الأرصدة المالية الإضافية وإعادة تخصيصها لتشييد مصانع الأوكسجين وشراء أجهزة أشعة متحركة وأجهزة تنفس اصطناعي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بخطة المشتريات.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عن شكره للبنك الإسلامي للتنمية نظير دوره البارز كشريك رئيسي لليمن في كل مراحل التنمية وفي أوقات السلم والحرب، وكذا شكره لمنظمة الصحة العالمية على الجهود التي تبذلها في تنفيذ مكونات المشروع .

// انتهى //

03:07ت م

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عـدن 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع لجنة تسيير مشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، والممول من البنك الإسلامي للتنمية، بحضور وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، ومدير المشروع وممثل البنك الإسلامي إحسان كبرياء، والممثل المقيم للمنظمة المنفذة للمشروع منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم إسماعيل.وقالت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إن المشروع البالغة تكلفته الإجمالية 20 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وتحسين جاهزية مرافق الرعاية الصحية.واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمستوى التنفيذ والإنجاز والموازنة وبرمجة الأرصدة المالية الإضافية وإعادة تخصيصها لتشييد مصانع الأوكسجين وشراء أجهزة أشعة متحركة وأجهزة تنفس اصطناعي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بخطة المشتريات.وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عن شكره للبنك الإسلامي للتنمية نظير دوره البارز كشريك رئيسي لليمن في كل مراحل التنمية وفي أوقات السلم والحرب، وكذا شكره لمنظمة الصحة العالمية على الجهود التي تبذلها في تنفيذ مكونات المشروع .// انتهى //03:07ت م0011

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