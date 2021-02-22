

ساو باولو 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أظهرت بيانات وزارة الداخلية في البرازيل تسجيل 527 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 و29026 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البرازيل 246504 حالات في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس عشرة ملايين و 168174 حالة.

// انتهى //

02:49ت م

0010





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 527 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.