السعودية اليوم / تونس تسجل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 228 ألفا و 362 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و 793 وفاة.

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02:03ت م

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تونس 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 38 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 228 ألفا و 362 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و 793 وفاة.// انتهى //02:03ت م0007

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