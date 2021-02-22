

الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على قائد مركبة - مواطن في العقد الثالث من العمر - لهروبه من رجل الأمن أثناء محاولة استيقافه، ومحاولة دهسه، إثر ممارسته التفحيط وعكسه حركة السير في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض والقيادة بشكل متهور، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس حركة السير بشكل متهور في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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