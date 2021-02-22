السعودية اليوم / حرس الحدود البحري التونسي ينقذ 103 مهاجرين من الغرق



تونس 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 103 مهاجرين من جنسيات مختلفة قبالة شواطئ مدينة الشابة بمحافظة المهدية، بعد أن تعطل مركبهم في عرض البحر.

وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم حرس الحدود البحري للوسط الرائد علي العياري في تصريح اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجموعة المهاجرة بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

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