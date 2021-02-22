السعودية اليوم / صحة القريات تفتتح مركز لقاحات كورونا



القريات 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

افتتحت صحة القريات اليوم, مركز لقاحات "

وأوضحت أن مركز اللقاحات يعدّ الأول بالمحافظة, الذي أقيم بمركز صحي المزارع، بعد أن جرت تهيئته وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، حيث روعي في التصميم ليستقبل أعدادا كبيرة، وفق آلية عمل منظمة من خلال تجهيز مناطق للاستقبال وعيادات للتطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية كبيرة، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

ودعت صحة القريات المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم, مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزّها الله -.

// انتهى //

23:56ت م

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القريات 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسافتتحت صحة القريات اليوم, مركز لقاحات " كورونا "، لبدء حملة التطعيم وإعطاء المستفيدين أول جرعة من اللقاح.وأوضحت أن مركز اللقاحات يعدّ الأول بالمحافظة, الذي أقيم بمركز صحي المزارع، بعد أن جرت تهيئته وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، حيث روعي في التصميم ليستقبل أعدادا كبيرة، وفق آلية عمل منظمة من خلال تجهيز مناطق للاستقبال وعيادات للتطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية كبيرة، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.ودعت صحة القريات المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم, مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزّها الله -.// انتهى //23:56ت م0207

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