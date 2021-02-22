

‏تبوك 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

يواصل مركز لقاحات

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي أن المركز جُهِّزَ بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأكد أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم - بإذن الله - في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس، مشيراً إلى أن آلية الحصول على اللقاح ستمر بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، والأولوية في أخذ اللقاح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

// انتهى //

23:54ت م

0206



‏تبوك 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح كوفيد - 19 بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي أن المركز جُهِّزَ بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.وأكد أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم - بإذن الله - في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس، مشيراً إلى أن آلية الحصول على اللقاح ستمر بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، والأولوية في أخذ اللقاح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.// انتهى //23:54ت م0206

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا بتبوك يواصل استقبال المواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.