السعودية اليوم / هولندا 4720 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت هولندا 4720 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1,056,914 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15,221 وفاة.

// انتهى //

23:41ت م

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أمستردام 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت هولندا 4720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1,056,914 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15,221 وفاة.// انتهى //23:41ت م0205

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