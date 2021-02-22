السعودية اليوم / اليونان تسجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 884 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 179802 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6297 وفاة.

// انتهى //

23:38ت م

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أثينا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 179802 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6297 وفاة.// انتهى //23:38ت م0202

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