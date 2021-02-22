شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..مفحط يهرب ويحاول دهس رجل أمن بالرياض أثناء استيقافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الجهات الأمنية في الرياض، أمس الأحد، من القبض على قائد مركبة، مارس التفحيط، وعكس السير معرضا حياته وحياة المارة للخطر.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وحاول الهروب من رجل الأمن أثناء محاولة استيقافه، محاولا دهسه.

واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.