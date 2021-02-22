شكرا لمتابعة خبر عن " المرور " تكشف عن حالة لا تعتبر فيها قطع الإشارة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن حالة لا تعتبر فيها قطع الإشارة المرورية مخالفة، ويمكن الاعتراض عليها حال تسجيلها عبر الرصد الآلي.

وأوضحت إدارة المرور أن قطع الإشارة حال الذهاب بحالة طارئة إلى المستشفى لا تعد مخالفة مرورية، ويمكن الاعتراض عليها عبر حساب “ أبشر” مع تقديم ما يثبت ذلك.

وأشارت إلى أنه في حال عدم قبول الاعتراض بسبب تعذر إرفاق التقرير عبر “أبشر”، فيمكن مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.