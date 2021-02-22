شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تعلق على إعلان وظائف يحتوي على تمييز جنسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعلان وظائف يحتوي على تمييز جنسي ضد المرأة.

وقالت الموارد البشرية " الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل. العمل حق للمواطن،لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام،والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى،سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان ".