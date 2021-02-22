شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح " هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للأشخاص بعد سن الأربعين لتقليل حدوث الجلطات.

وأكد النمر أن ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين لايقل ولكن يجب الحرص على ممارسة الرياضة لمنع ضعف العضلات الطرفيه وكذلك تقليل حدوث الجلطات مستقبلاً، والله خيرٌ حافظا.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه النمر تضمن" هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب فلابد من زيادة الحركة؟ ".