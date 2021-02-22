اخبار السعوديه

النمر يوضح " هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب؟ "

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح " هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للأشخاص بعد سن الأربعين لتقليل حدوث الجلطات.

وأكد النمر أن ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين لايقل ولكن يجب الحرص على ممارسة لمنع ضعف العضلات الطرفيه وكذلك تقليل حدوث الجلطات مستقبلاً، والله خيرٌ حافظا.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه النمر تضمن" هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب فلابد من زيادة الحركة؟ ".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا