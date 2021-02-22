فيديو .. القبض على الشاب المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن

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ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر، اعتـدى على فتاة بالضرب في أحد شوارع حفر الباطن.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويته والقبض عليه.

وأبان أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكان النائب العام قد وجه بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب على فتاة أثناء سيرها رفقة 4 فتيات أخريات في أحد شوارع حفر الباطن، واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

Source akhbaar24.argaam

