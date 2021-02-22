«الأرصاد»: انخفاض ملموس في درجات الحرارة.. وتساقط الثلوج الثلاثاء

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء.

وفي بيان له، قال المركز: تتهيأ الفرصة ـ بمشيئة الله تعالى ـ لتساقط الثلوج من مساء يوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز ـ علقان ـ الظهر ـ الزيتة).

وأضاف المركز: يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ابتداءً من مساء الأربعاء على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم وسط وشرق المملكة.

ولفت المركز إلى أنه يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى ابتداء من يوم الخميس مابين (1ْ) و(5ْ) على أجزاء من مناطق (تبوك ـ الجوف ـ الحدود الشمالية ـ حائل).

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