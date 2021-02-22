شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف جولة رقابية على منشآت القصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة ما يزيد على 15 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصدار 59 مخالفة وإغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا. وأكد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الجولات تنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل محددة تستهدف الشمولية على جميع الأنشطة المستهدفة، وذلك عبر الفرق الرقابية لأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بمشاركة الفرق التطوعية ضمن برامج الأمانة المجتمعية. ودعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة بالاتصال بالرقم 940 أو تقديم البلاغ عبر تطبيق بلدي.