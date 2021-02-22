شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات تغلق 3 مساجد مؤقتا بالرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة عشر يوماً 108 مساجد تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة، موضحة أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض رصد فيهما خمس حالات إصابة، وحالة في مسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد أمس، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، اثنان منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والقصيم، مجددة في بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم.

كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.