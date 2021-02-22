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محافظ الأحساء يتلقى الجرعة الأولى بمقر «المعهد الوطني»

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، أمس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس ، وذلك خلال تفقده مركز اللقاحات الرئيسي بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي «NITI» بطريق مطار محافظة الأحساء الدولي، بحضور رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي د. أحمد بن عبدالله الشعيبي، والرئيس التنفيذي للتجمع د. خالد الملا وعدد من قيادات التجمع.

واطلع سموه على جهود تجمع المحافظة الصحي واستعداداته في توفير التجهيزات والطواقم الطبية المؤهلة لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز - حفظهما الله- على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من عناية واهتمام جعلت صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وحث تجمع محافظة الأحساء الصحي جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة على المبادرة بأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وذلك من خلال التسجيل عبر تطبيق صحتي، مجددا التذكير بمجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه في المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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