شكرا لقرائتكم خبر عن 946 جولة تغلق 15 منشأة في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 946 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة، نتج عنها إغلاق 15 منشأة، وتحرير 30 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 14/02/2021م إلى 21/02/2021م، 2272 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ«كورونا المستجد»، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة. وأوضحت أن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها. ودعَت لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل مع مركز 940؛ لمعالجتها.