شكرا لقرائتكم خبر عن 946 جولة تغلق 15 منشأة في يوم والان نبدء بالتفاصيل
واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 14/02/2021م إلى 21/02/2021م، 2272 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ«كورونا المستجد»، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة. وأوضحت أن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها. ودعَت لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل مع مركز 940؛ لمعالجتها.