شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر بن نبجان الدوسري إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى ناصر بن نبجان الدوسري، عم مدير عام إدارة العلاقات العامة بأمانة المنطقة الشرقية فالح بن راجس الدوسري.

وأقيمت الصلاة على الفقيد أمس، بعد صلاة الظهر في مقبرة الدمام.

ونظراً للإجراءات الاحترازية يقتصر العزاء عبر «اتصال - رسالة نصية - واتس آب» على هواتف أخيه قطيان بن نبجان «٠٥٥٥٨٥٩٤٠٥» وابنه راكان: ٠٥٤٨٩٢٢٢٩٩ ومحمد: ٠٥٤٠٢٨٢٢٢٢

تغمد الله الفقيد، بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».