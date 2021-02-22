شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة التدابير الوقائية بأسواق القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة الزراعة بمحافظه القطيف جولة ميدانية بسوق النفع العام بالقطيف، لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية.

وأكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة تكثيف الحملات الميدانية والرقابية والإرشادية، من خلال التواجد في أسواق النفع العام، بشكل يومي، لمتابعة تنفيذ التعليمات والتقيد بالإجراءات والاحترازات للوقاية من جائحه فيروس «كوفيد-19»،، وذلك بمشاركة وزارة الصحة، وفرق تطوعية لإرشاد وتوعية ومتابعة مدي التزام المزارعين من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية تشمل ارتداء الكمامات بشكل الصحيح، والتباعد الجسدي والاجتماعي، وضرورة اتباع التعليمات والاحترازات الوقائية للمحافظة على السلامة العامة من أجل العودة لحياة طبيعية وآمنة.