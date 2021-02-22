شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق طبي» لمرضى القلب بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه، أمس، برنامج التنسيق الطبي لخدمة مرضى القلب بالمنطقة، بالتعاون مع مركز الملك فهد لطب وجراحة القلب بجامعة الملك سعود ومركز القلب بعرعر.

يسعى البرنامج إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب في المنطقة، وتسهيل عملية تحويلهم ومتابعتهم في المراكز المتقدمة والمتخصصة، وعقد اللقاءات العلمية المشتركة لتبادل المعلومات والخبرات، ويستهدف حالات اعتلال شرايين القلب التي تحتاج قسطرة تداخلية معقدة وغير مؤهلة للتدخل الجراحي، وحالات اعتلال الصمامات القلبية والمؤهلة للعلاج بالقسطرة أو الجراحة، وحالات اعتلال الصمامات القلبية، إضافةً لاضطراب كهربائية القلب.

وأشاد سموه خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للخدمات الصحية بعرعر د. نايف المعجل، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمستهدفات الجمعية الصحية النوعية والإنسانية النبيلة، التي تعمل عليها في تقديم الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، حاثاً أعضاء الجمعية على مواكبة التغيرات المعاصرة، والتي تتطلب التوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاحتياجات الصحية للمجتمع وفق إستراتيجيات التنمية الصحية الوطنية.