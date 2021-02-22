شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1075 طن حطب محلي معروضا للبيع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي «1075» طناً من الحطب المحلي المعروض للبيع في «8» مستودعات جنوب مدينة الرياض، يديرها «5» مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية السودانية. ‎

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ‎

وحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين «996» و«999» في بقية مناطق المملكة.

و‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في تطبيق نظام البيئة الذي يمنع تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.