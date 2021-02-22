شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام النازحين بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 4 - 10 فبراير الجاري في قسم الطوارئ 70 مستفيدا، وعيادة الباطنية 50 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 30 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 10 مرضى، وقسم علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 40 مريضاً، وقسم علاج الأمراض الجلدية والفطريات 20 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 5 أفراد، كما صُرفت الأدوية لـ 195 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 60 مريضًا، فيما نُفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 3000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3000 أسرة ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.