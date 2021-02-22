أخطاء تضعف الجهاز المناعي في زمن كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نصح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز، بضرورة تجنب 4 أمور مع استمرار جائحة كورونا.

وأوضح إعجاز أن الأمور الأربعة هي:

– التوتر والضغط النفسي، إذ إن استمرار الشعور بالقلق والتوتر بسبب ظروف الجائحة يؤدي إلى حدوث عدم توازن للهرمونات في الجسم، مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وبالتالي سرعة التعرض للتعب والخمول واكتساب الأمراض.

– الكسل، حيث إنه للأسف مع استمرار الجائحة تعود الكثير من الأفراد على الكسل، وهذا بدوره يجعل الجهاز المناعي في حالة ضعف، لذا فإن خير نصيحة هي ممارسة الرياضة.

– النوم الصحي، وتجنب جميع مصادر الضجيج، وهذا الأمر يكسب الجسم النشاط والحيوية، ويجعل الجهاز المناعي قوي، ولابد النوم في الظلام للاستفادة من هرمون الميلاتونين.

– التدخين والحد من تناول مشروبات الكافيين، فالتدخين يدمر الصحة وله أضرار قاتلة لاحتوائه على 400 مادة كيميائية سامة، أما مشروبات الكافيين فهي أيضًا مضرة للصحة في حال الإكثار منها.

الرياضة وتمارين الاسترخاء:

وشدد على ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء، فهي تساعد على إكساب الجسم الحيوية والنشاط، كما يمكن ممارسة المشي، وإن كانت الظروف لا تسمح فإنه يمكن ممارسة الرياضة عبر الجهاز المنزلي، وذلك يساعد أيضًا على تخفيف الوزن وحرق الدهون والسعرات الحرارية.

تناول الطعام الصحي:

ونصح الدكتور إعجاز، بتناول الطعام الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية من فيتامينات وألياف ومعادن، فذلك يعزز من مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، مع التأكيد على الحد من تناول الوجبات السريعة.



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